Una tradizione che si rinnova anno dopo anno. Migliaia di fedeli lungo il percorso per assistere al passaggio della processione del Venerdì Santo. La città sembra quasi fermarsi mentre sfilano le statue che rievocano i simboli della Passione e Morte di Gesù. Un'atmosfera suggestiva, che vogliamo far rivivere ai nostri lettori anche attraverso questi scatti in bianco e nero, come si trattasse del racconto di una Processione di decine d'anni fa.