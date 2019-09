Sabato 30 marzo 2013 alle ore 19.00 presso la sala consiliare del Comune di Cupello, un evento musicale del quartetto Ysaye di Bucarest: un concerto in apertura della stagione culturale musicale di primavera per rendere omaggio alla grandezza di Giuseppe Verdi nel Bicentenario della sua nascita, e un omaggio al compositore italiano Nino Rota con la colonna sonora del film Il Gattoppardo grande regista italiano Luchino Visconti. Colonna sonora che nasce da un valzer inedito di G.Verdi e orchestrato da N. Rota. Un capolavoro assoluto.



Note biografiche del Quartetto Ysaye di Bucarest



Questo gruppo di musicisti è costituito da solisti orchestrali delle filarmoniche di Romania. Propone esemplari esecuzioni virtuosistiche e repertori cameristici, e di “intrattenimento” secondo i moduli stilistici ed interpretativi non solo della tradizione mitteleuropea, ma delle interpretazioni della musica internazionale attingendo ad un repertorio classico e popolare. ricchezza di suono, maestria del colore, perfetta padronanza dello strumento solista e di accompagnamento.Specialisti come dicevamo della migliore tradizione culturale mitteleuropea: sintesi del repertorio tipico del caffè concerto che ha avuto inizio nella prima

metà dell’'800 per opera di Johann Strauss Junior, di Lenner, della famiglia Strauss ed altri compositori, ma perfettamente inseriti in ambiti musicali dei più diversi.



Unico nel suo genere, questo ensemble si caratterizza per lo stile che accomuna spontaneità, briosità, comunicativa, alla capacità tecnico-esecutivo, frutto della matura preparazione accademico-classica dei suoi componenti.



Il quartetto ha tenuto concerti in teatri di tradizione, dei quali se ne ricordano alcuni, a titolo esemplificativo: Filarmonico di Verona, Bonci di Cesena, Gran Teatro di Ginevra, Politeama di Lecce, Morlacchi di Perugia, Piccinni di Bari, Alighieri di Ravenna, Regio di Parma, Sala dei concerti della Televisione di Stato di Bucarest e comunque in tanti altri importanti Teatri italiani, in sale da concerto, castelli e ville storiche, ambienti monumentali e paesaggistici particolarmente noti. Ha tenuto concerti e rassegne periodiche per importanti Istituzioni musicali italiane e straniere, tournées in Europa, America, Asia e Africa.



Dal 1997 ogni anno, ininterrottamente, ha partecipato attivamente al Festival dei Due Mondi di Spoleto. Ha realizzato oltre 400 presenze nelle trasmissioni della Rai1 di Uno Mattina riscuotendo ampi consensi di critica e di pubblico.Ha inciso,

attingendo dalla propria biblioteca che conta oltre 4.000 titoli, i più significativi brani musicali ed ha pubblicato 13 album discografici. Dal 1993 a tutt’oggi cura i servizi musicali al Caffè Florian di P.zza S..Marco a Venezia. G.H. Villa Serbelloni sul Lago

Maggiore. Frequentemente è stato invitato da istituzioni culturali per tournèe programmate dalle nostre ambasciate all’estero.

Di seguito il programma

1° PARTE





G. VERDI - ARIE DI OPERA ( TRAVIATA, NABUCCO, TROVATORE)

G. VERDI - IL GRAN VALZER DEL “GATTOPARDO”

G. VERDI - VA PENSIERO (da Nabucco)

G. ROSSINI - GUGLIELMO TELL (ouverture)

NINO ROTA MUSICHE DAL FILM “ IL GATTOPARDO” di L. VISCONTI

PUCCINI - NESSUN DORMA “TURANDOT”

J. STRAUSS - IL BEL DANUBIO BLU (gran valzer)

SCHUBERT - AVE MARIA

COMPOSITORI RUSSI- POUT POURRI RUSSO

BRAHMS - DANZA UNGHERESE N.5

A.VIVALDI DALLE QUATTRO STAGIONI “LA PRIMAVERA”

2° PARTE

DE MICHELI - CANZONI D'ITALIA

(brani della tradizione italiana con le canzoni celebri del repertorio napoletano)

Torna a Surriento (De Curtis)

O sole mio,

Funiculì Funiculà

Reginella,

Granada e altri pezzi celebri pout pourri)

V. MONTI - CZARDAS

ANONIMO - CIOCARLIA

G. ENESCU - RAPSODIA RUMENA

J. STRAUSS S. - MARCIA DI RADETSZKY