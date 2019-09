.. Ed è arrivata anche la Santa Pasqua.

E noi EX operai Golden Lady, stiamo ancora percorrendo il nostro lungo calvario nel silenzio, in attesa di un incontro che possa definire la nostra situazione. Siamo passati per un Natale senza stipendio, un licenziamento da parte della New Trade, l'azienda che si era impegnata a rilevare la Golden Lady, arrivato dopo solo 39 gg di lavoro. Un percorso passato per tutti i tavoli, dove è mancata la tutela più importante quella di noi lavoratori, beffati da una riconversione che in effetti non c'è stata.

Siamo senza stipendio e ammortizzatori sociali da novembre scorso, tutti ci assicurano che arriveranno presto, ma l'attesa è pesante. Siamo in attesa di conoscere il futuro di noi lavoratori Golden Lady. Rivolgiamo un appello a tutti coloro che nel tempo si sono occupati di questa vertenza, siamo stanchi di rimandare mese per mese senza nessuna certezza, aspettiamo da troppo tempo. Vogliamo tornare a lavoro per essere parte integrante della Società. In questa occasione Auguriamo Buona Pasqua a tutti.





Gli operai Golden Lady di Gissi