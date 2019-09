Prima l'inquinamento da fenoli. Poi i dati allarmanti pubblicati dal Wwf: le analisi dell'Agenzia regionale di tutela dell'ambiente dicono che esiste un pericolosissimo inquinamento da salmonella a Lentella, nel punto in cui fino a gennaio è stata prelevata l'acqua da potabilizzare per destinarla alla riviera di Vasto e San Salvo, oltre che alla zona industriale di Piana Sant'Angelo. Dell'emergenza ambientale che, con l'arrivo dei mesi caldi, rischia di diventare emergenza siccità si discuterà nel summit convocato dalla Provincia.

Lo annuncia l'amministrazione provinciale: "Lo stato di salute del Fiume Trigno in riferimento alle attività ittiche sarà oggetto di trattazione nel corso dell’incontro che la Provincia di Chieti ha convocato per il prossimo 3 aprile alle ore 10.30 e che si svolgerà alla presenza dei rappresentanti delle associazioni provinciali della Pesca, del Wwf, dell’assessore all’Ambiente Eugenio Caporrella e del Consigliere delegato a Caccia e Pesca Giovanni Staniscia.

La Provincia di Chieti, che interverrà con il supporto dell’Ufficio Tecnico Ambiente, auspica sia l’occasione per definire un primo quadro sulla situazione del fiume Trigno, oggetto in questi giorni di accurati controlli da parte della Regione di cui si attendono le risultanze necessarie per adottare, ciascuno in base alle competenze e secondo quanto disposto per legge, eventuali misure restrittive.

Il presidente della Provincia, Enrico Di Giuseppantonio, segue attentamente la vicenda dell’inquinamento del corso fluviale e già da qualche tempo, tramite i propri Uffici, ha attivato una collaborazione d’intesa con le Province di Campobasso ed Isernia, coinvolgendo le rispettive Polizie Provinciali, in modo da intensificare i controlli lungo il fiume Trigno che ha la sua origine proprio nella regione molisana e fornire un contributo immediato all’emergenza sollevata".

"Non è intenzione di questa Provincia sottrarsi alle istanze informative pervenute – afferma Di Giuseppantonio - ma chiarire alla collettività e alle associazioni di pesca del territorio che farà la sua parte qualora, in base ai controlli e alle analisi delle acque, dovesse risultare che la qualità dell’acqua del Trigno non sia idonea alla vita dei pesci perché – conclude - se l’ambiente è a rischio lo è anche la salute dei cittadini".