Sabato 29 marzo 2013, presso il Bar “InPiazza | Gallery” sito in P.zza Gabriele Rossetti a Vasto (CH), verrà inaugurata la mostra ”La Femme”, con opere di Dana Ondrejovic (danicaondrejovic.blogspot.it). Il vernissage avrà inizio alle ore 19 e sarà accompagnato da Banda Eita in Duo di musica brasiliana.



Le opere “La Femme” nascono dalla volontà di omaggiare grandi donne del passato, vere artiste che grazie al proprio coraggio sono state in grado di farsi strada in un mondo che le ostacolava.



Donne discusse, a volte contestate, ma che con grande determinazione hanno lottato per seguire la loro vocazione artistica, non mosse da astratte ideologie femministe ma da una sincera esigenza di espressione che le porta ad essere conosciute ed amate anche molti anni dopo la loro scomparsa.



Tra queste troviamo Janis Joplin, Edith Piaf, Nina Simone, Marlene Dietrich e molte altre; Dana attraverso una tecnica complessa che vede coinvolti materiali tra i più disparati riesce a far emergere le diverse personalità delle donne rappresentate ottenendo un prodotto artistico di grande spessore e originalità.



L’artista non punta ad ottenere immagini fredde e patinate, ma materiche superfici in cui sia immediatamente visibile il frutto di un lavoro, di una stratificazione e quindi di una storia densa di accadimenti, di una vita dell’opera e quindi del soggetto rappresentato.

La tecnica ruvida, che non ha paura di mostrare materiali grezzi ed eterogenei, trova così un analogia con il vissuto di queste donne , con il loro eroismo e con la loro incredibile capacità di mantenersi sempre coerenti con il proprio essere.



Dana Ondrejovic nasce a Bratislava il 24 marzo 1976, vive e lavora a Milano. Diplomata in grafica all’Istituto Poligrafico di Bratislava, inizia a collaborare con la Televisione Slovacca in diversi Studi televisivi come assistente di regia continuando però a dedicarsi alla passione per la pittura che la porterà a partecipare a concorsi e mostre collettive a Bratislava e a Praga. Dal 2002 si trasferisce in Italia per studiare all’Accademia di Belle Arti di Brera dove si laurea in Pittura e successivamente, nel 2010, ottiene un diploma in Organizzazione e Comunicazione per l’Arte Contemporanea. Durante il periodo didattico lavora come assistente presso lo studio del professor Nino Mustica, noto docente e affermato artista. Nel frattempo Dana espone le sue opere in numerose mostre collettive riscontrando l’attenzione di noti critici e galleristi che la incoraggiano a continuare.