Caricano i mobili dalla tua casa e li portano chissà dove. In attesa di rivenderseli. L'ultima truffa in ordine di tempo è quella dei traslochi. Un problema serio per chi ora si ritrova senza frigo, tv, camera da letto e tutto il resto. E senza neanche le foto e gli effetti personali, tutti affidati a chi sembrava serio e professionale, ma in realtà non lo è affatto.

I finti traslochi si stanno diffondendo a macchia d'olio nel meridione e ora arrivano anche a Vasto, dove un professionista che aveva acquistato in città una nuova casa per sé e per la sua famiglia ha chiamato una ditta specializzata nello smontare tutta la mobilia e nel rimontarla nella nuova abitazione.

Ma l'intero arredamento è sparito. E con esso anche oggetti e ricordi più cari. Il carico non è mai arrivato a destinazione, nonostante il viaggio fosse breve, dentro il territorio comunale di Vasto. La vittima, Riccardo Alinovi, ha sporto denuncia alla Procura della Repubblica, alla guardia di finanza e ai carabinieri. Aveva già pagato una caparra da 500 euro.

Dopo i falsi addetti della Sasi e della Asl, le sostituzioni d'identità per chiedere soldi via internet, ora c'è anche la truffa dei falsi traslochi.