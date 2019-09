Il Rotaract Club Vasto, settore giovanile del Rotary, costituito da ragazzi di età compresa tra 18 e 30 anni, è una nuova realtà nella nostra comunità, in quanto nati da poco più di un anno e iniziano a dare un contributo alla cittadinanza in termini di presenza nel sociale.



Il Rotaract Club Vasto organizza una mostra fotografica per la promozione dello sport nella disabilità presso la sala Mattioli in Corso de Parma, Vasto sabato 30 marzo ore 18:30. Nella presentazione di tale mostra si vuole porre attenzione sull'importante nesso che si può creare tra la persona disabile e lo sport, visto come motivo di rivalsa e di impegno al miglioramento della propria vita, sia dal punto di vista fisico che socio-psichico.



Interverranno ragazzi disabili e sportivi appartenenti alla squadra Amicacci di HandiBasket di Giulianova ed il Dott. Emilio Travaglini, referente per la zona Abruzzo e Molise della FIPIC, Federazione Italiana Pallacanestro in Carrozzina. Il Rotaract Club Vasto è lieto di invitarvi a partecipare.



Francesco Piccirilli

Presidente Rotaract Club Vasto