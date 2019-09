Mille Sport, non solo nuoto, ma anche pallanuoto; infatti quest’anno per la prima volta due atlete della Mille Sport San Salvo partecipano alla dodicesima edizione del Trofeo delle Regioni di pallanuoto che si svolge in questi giorni a Tolentino fino al 30 marzo.



Claudia Patierno e Martina Brandimarte le due pallanuotiste della Mille Sport che rappresenteranno l’Abruzzo nel più importante torneo di pallanuoto giovanile femminile. Il torneo è riservato alle atlete nate nell’anno 1997 e seguenti e vede la partecipazione di 11 rappresentative regionali che costituiranno il futuro della pallanuoto italiana.



Per i dirigenti e per il tecnico Ezio Capasso è un grande onore questa partecipazione nonché il punto di partenza, visto che le atlete in questione sono nate nell’anno 2000.