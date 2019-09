Bancarotta documentale e distrattiva. Da questa accusa dovranno difendersi sette dirigenti d'azienda facenti parte di tre società fallite nel Vastese e finite nel mirino della guardia di finanza. Avrebbero sottratto alle procedure fallimentari quasi quattro milioni di patrimonio societario.

Altri 25 imprenditori della zona erano stati denunciati nel 2012 nell'ambito dell'inchiesta con cui i militari hanno scoperto fallimenti pilotati e fraudolenti.

Ora i responsabili rischiano dai 3 ai 10 anni di carcere e l'inabilitazione a esercitare attività d'impresa per un decennio.

L'inchiesta - "Nei primi tre mesi del 2013 le Fiamme Gialle della Compagnia di Vasto, su delega della Procura della Repubblica di Vasto, hanno svolto indagini in materia di reati fallimentari riguardanti società di capitali", si legge in un comunicato del Comando provinciale della finanza.

L’inchiesta si è concentrata su tre società del Vastese, fallite di recente, i cui amministratori sono stati denunziati per bancarotta documentale e distrattiva. Le persone denunziate sono risultate 7 ed avevano tutte ruoli di amministrazione di diritto e di fatto in seno alle tre società.

Il passivo fallimentare delle società, distratto dagli amministratori, accertato ammonta complessivamente a 3 milioni 962mila 420 euro, di cui un milione 150mila in denaro e 450mila in beni strumentali ed attrezzature varie.

L’attività investigativa conclusa nell’anno corrente dalle Fiamme Gialle è il naturale proseguimento di quella avviata nel 2012 che ha permesso di denunziare 25 amministratori di diritto e di fatto resisi responsabili di aver sottratto complessivi 3 milioni 48mila 850 euro dall’attivo fallimentare a danno dei creditori, a fronte di un passivo fallimentare complessivamente pari a 11 milioni 23mila 200 euro e 63 centesimi.

La condanna per tale reato prevede l’applicazione della reclusione da 3 a 10 anni ed anche l’inabilitazione ad esercitare impresa o ricoprire incarichi direttivi di imprese per 10 anni.

Fare impresa comporta dei rischi che possono condurre le aziende, specie in periodi di crisi come quello attuale, a stati di insolvenza che sovente determinano l’applicazione di procedure concorsuali come il fallimento.

Far ricorso a procedure concorsuali, distraendo fraudolentemente la contabilita’ o beni dell’attivo patrimoniale dell’impresa non solo costituisce reato, ma anche una seria distorsione del sistema economico in cui operano le altre imprese che agiscono nella legalita’ in una condizione di svantaggio a causa della concorrenza illegale di aziende simili.

In tale contesto, l’operato della Guardia di Finanza, unica polizia economico finanziaria ad avere specifiche professionalità, è fondamentale per la tutela delle imprese, del mercato e dell’economia in genere".