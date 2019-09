L’ultima giornata di gare per Nicolangelo Di Fabio, è stata incorniciata da un ennesima vittoria conquistata nei 100 SL in 49”44, nella gara riservata alla categoria Juniores ’96, che ha così aggiunto un altro oro alle numerose medaglie ottenute nel corso dei Campionati Invernali Giovanili di Nuoto dalla sua società di appartenenza, il Team Lombardia.

Anche il suo compagno di squadra e di allenamento, Fabien Marciano, nella stessa gara riservata alla categoria Cadetti, si è ben comportato, concludendo la prova in 9^ posizione in 50”47.

La sessione mattutina si è conclusa con le staffette 4X100 MX, nelle quali i nostri due nuotatori hanno contribuito al raggiungimento di altre soddisfazioni per il Team Lombardia: Nicolangelo, ha concluso la staffetta destinata alla sua categoria, con un’eccezionale quarta frazione a stile libero in 48”92, che ha permesso a lui e ai suoi compagni di squadra (D’Ecclesiis, Facchetti, Franchi) di concludere la prova in 3’42”73 e di salire sul terzo gradino del podio, preceduti solamente dall’Imola Nuoto e dal C.C. Aniene.

Il dato da evidenziare è che al termine di un campionato ricco di competizioni e nel quale Nicolangelo è stato coinvolto in numerose prove di altissimo livello, sia riuscito a mantenere alta la concentrazione e la motivazione, ma soprattutto che abbia dimostrato una grande condizione fisica, scendendo sotto i 49” anche nell’ultima gara.

Mentre Fabien, a cui è stata assegnata la terza frazione della staffetta Cadetti, ha nuotato i suoi 100 FA in 55”53, contribuendo al secondo posto della formazione lombarda (La Rosa, Bolognesi, Marciano, Ferri), terminando la gara in 3’36”08, dietro alla sola formazione avversaria presentata dalla Larus Nuoto.

Grande è la soddisfazione del tecnico Domenico D’Adamo, per aver contribuito, con i risultati dei suoi due atleti, alla vittoria del Team Lombardia della classifica a squadra sia nella Categoria Cadetti che nella Classifica Combinata delle tre categorie (Ragazzi, Juniores, Cadetti), risultando così la squadra più forte sul territorio nazionale, a livello giovanile.

Valentina D'Adamo