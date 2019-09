Non si parla d'altro in questi giorni in città, dopo la brutta notizia della morte dell'olimpionico che ha rattristato tutti gli atleti della Podistica San Salvo. Già il giorno dopo la morte del grande Pietro Mennea il presidente della Podistica San Salvo ha lanciato l'idea di intitolare sia la pista di atletica di Via Ripalta che l'antistante piazza al campione di Barletta, che proprio sul quel nastro rosso incontrava, meno di due anni fa, circa 200 ragazzi delle scuole medie della nostra zona.



In quell'occasione ebbe parole di apprezzamento per l'impianto sportivo e disse testualmente ai ragazzi: "Se avessi avuto ai miei tempi una pista come questa al mio paese ci avrei dormito anche di notte con un sacco a pelo per non lasciarmi sfuggire solo un minuto per poterci correre dentro!". Con le sue incisive parole diede un riconoscimento ed un apprezzamento niente male alla struttura sportiva sansalvese.



L'idea del Presidente è stata raccolta dal Direttivo della Podistica San Salvo e dalla maggior parte degli sportivi sansalvese interpellati in questi giorni e, nel rispetto delle formalità del caso, tra qualche giorno verrà formalizzata la richiesta al Comune di San Salvo che sicuramente non rimarrà insensibile ad esaudire il desiderio di un gruppo sportivo che è rimasto ancora incantato dalle parole del Grande Pietro!





Il portavoce della Podistica S. Salvo