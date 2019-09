La nuova tassa sui rifiuti servirà a pagare gli stipendi ai dipendenti del Comune di Vasto. Per questo l'amministrazione comunale vuole anticiparne la riscossione rispetto alla scadenza fissata a luglio dalla legge nazionale.

Lo ha ribadito ieri il sindaco, Luciano Lapenna, incontrando in municipio i rappresentanti di imprenditori turistici e commercianti: Allegrino, Di Chiacchio, Marrollo, Lembo, Baiocco, Corvino, Melle, Caruso e Leonzio.

Tre le questioni su cui decidere: tassa di soggiorno, calendario estivo e Tares, la tariffa rifiuti e servizi che da quest'anno sostituirà la Tarsu. "Il sindaco ci ha detto che l'amministrazione comunale ha la necessità di chiedere un acconto e che, di conseguenza, le imprese turistiche e commerciali di Vasto dovranno anticipare il pagamento", racconta Generoso Leonzio, presidente del consorzio Imprese turistiche della Costa teatina. "Di fronte al dissenso degli operatori del settore, Lapenna ha detto che il Comune deve per forza pretendere la Tares prima della scadenza di luglio, altrimenti mancheranno i soldi per pagare i dipendenti municipali. Al momento non sono state prese decisioni. Verremo riconvocati tra 10-15 giorni".

La delibera sulla Tares è stata approvata lunedì in Consiglio comunale con 11 voti favorevoli, 6 contrari e l'astensione del Psi.

Stamani l'opposizione è tornata alla carica durante la conferenza tenuta da Pdl, Progetto per Vasto e Fratelli d'Italia per chiedere le dimissioni di Lapenna dopo che i socialisti hanno aperto la crisi nella maggioranza di centrosinistra. Per Massimo Desiati, "il provvedimento che anticipa la Tares è senza cogenza nei confronti della popolazione", cioè non è obbligatorio. "Per i vastesi, pagare è facoltativo. La legge nazionale", che prevale sulle delibere dei Consigli comunali, "impone di saldare a luglio. Con questo provvedimento approvato dal centrosinistra i vastesi possono pagare ad aprile. Ma non sono obbligati a farlo".