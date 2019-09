Nasce a Casalbordino una nuova associazione tra imprenditori turistici, balneatori e albergatori, si chiama "A Mare" ed è un consorzio guidato dal presidente Nicola Bussoli, titolare dell’Hotel Calgary, il vicepresidente è Pino Racciatti, proprietario dell’Hotel Aragosta e il segretario e tesoriere Alfredo Di Rito del Lido Stella del Sud.



I soggetti si sono uniti per risolvere i tanti problemi presenti nel settore, il primo obiettivo è quello di coinvolgere altri imprenditori con il passaparola. Tra gli obiettivi evitare nuove tasse che andrebbero a penalizzare la e avviare eventi di richiamo per allungare la stagione. Inoltre si vuole promuovere una campagna turistica che possa riportare i turisti nella zona. Importante anche effettuare un ripascimento delle scogliere frangiflutti per fermare l’avanzare del mare che minaccia i lidi.



Un'associazione che vuole essere portavoce delle esigenze della rete di imprese con il Comune, la Provincia, la Regione e gli altri enti che si occupano della riviera. Alcuni operatori fanno parte anche della Dmc “Oltre il mare". Importante è essere uniti e sfruttare i luoghi e le tradizioni locali per attirare turismo. Non serve più lavorare singolarmente.