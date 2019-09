Con la complicità di un dipendente dell'azienda, riesce a caricare sul camion 22 quintali di concimi chimici non pagati alla Puccioni spa, fabbrica di fertilizzanti della zona industriale di Punta Penna. Entrambi ora sono nei guai. I carabinieri li hanno arrestati con l'accusa di furto aggravato in concorso.

La ricostruzione dei fatti - "Grazie alla collaborazione di un dipendente della ditta era riuscito a caricare, sul proprio camion, 22 quintali di fertilizzanti in più rispetto a quelli che aveva realmente acquistato. L’uomo ed il suo complice non sono riusciti però a farla franca e sono stati arrestati dai carabinieri con l’accusa di concorso in furto aggravato. L’episodio è accaduto, ieri, presso una ditta di fertilizzanti ubicata nella zona industriale di Vasto", si legge in una nota del Comando provinciale dei carabinieri.

"L’acquirente, un 40enne di Montorio Inferiore (Avellino), si era recato presso l’azienda per comprare un quantitativo di fertilizzante. Al momento però di caricare il materiale sul proprio camion, avvalendosi della collaborazione di un dipendente infedele, un 40enne di Vasto, ha aggiunto 22 quintali di fertilizzanti, del valore di circa 600 euro, a quelli che aveva realmente acquistato e che erano indicati nella bolla di accompagnamento.

Ad accorgersi però dell’ammanco di materiale è stato un responsabile della ditta che ha subito avvertito i carabinieri della Stazione di Vasto. L’uomo ha spiegato ai militari che già in altre occasioni si erano verificate delle sparizioni di quantitativi di materiali ed i sospetti erano ricaduti proprio su quel dipendente infedele.

Gli uomini dell’Arma, dopo aver accertato che a bordo del camion erano stati caricati effettivamente 22 quintali di materiale non indicati sulla bolla di accompagnamento, hanno tratto in arresto i due uomini con l’accusa di concorso in furto aggravato".