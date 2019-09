Un permesso per ricercare il metano nel Medio e Alto Vastese. Questo il contenuto dell'istanza depositato dalla Medoilgas Italia presso la Regione Abruzzo. Così, dopo il petrolio, con le note vidente di Ombrina Mare 2, la società vuole espandere la sua presenza nel territorio con l'estrazione di gas metano. Si tratta di un progetto preliminare, che per il momento parla solo di ricerche. Ma è chiaro che, in caso di ottenimento del permesso e di esiti positivi, la società ha tutto l'interesse a passare all'estrazione.

Due i progetti, distinti per le aree di interesse. Si chiamano San Buono e Agnone e riguardano la "ricerca di gas metano biogenico nei leads possibilmente chiusi di dimensioni interessanti in un contesto regionale in cui sono noti alcuni sistemi minerari potenzialmente attivi anche nel settore dell’area in istanza".

Due le fasi: conoscitiva, "che non prevede interventi diretti sul territorio, ma solo la revisione presso uffici e laboratori specializzati dei dati di geologia di superficie e di sottosuolo esistenti, l'acquisto e il trattamento di linee sismiche già acquisite; risultando questa fase molto onerosa, può essere ragionevolmente attuata solo dopo l'ottenimento del permesso di ricerca". E poi una esecutiva, "consistente nell’eventuale acquisizione sismica mediante tecnologia Vibroseis, a seguito dei risultati della fase conoscitiva".

Sono 82 i Comuni interessati, in tutto il territorio del Vastese (praticamente tutti i Comuni esclusi Vasto e San Salvo) e nel Molise. Il passaggio necessario è quello della Verifica di Assoggettabilità. Prima, però, ci sono i canonici 45 giorni per la presentazione di eventuali istanze.