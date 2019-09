Gli studenti dell’IIS Mattei

Hanno messo da parte libri, quaderni e penne, per armeggiare con vernici, rulli e pennelli. L'IIS Mattei di Vasto questa mattina somigliava più ad un grande cantiere che ad una scuola. Gli studenti di 19 classi hanno raccolto l'invito di Legambiente e aderito a "Nontiscordardimè", operazione Scuole Pulita 2013 (clicca qui). La 15ª edizione della giornata nazionale di volontariato dedicata alla qualità e alla vivibilità degli edifici scolastici, rivolta a tutte le scuole di ogni ordine e grado era dedicata quest'anno al tema La scuola come laboratorio di bellezza. Fissata per il 16 marzo ogni scuola ha potuto spostare la data a seconda delle proprie esigenze. A coordinare i lavori del Mattei è stata la professoressa Rosa Lucia Tiberio, insieme ai ragazzi del Comitato Studentesco.

Gli studenti, infatti, hanno deciso di dedicare il giorno dell'assemblea d'Istituo a questa iniziativa. Sin da ieri pomeriggio si sono dedicati alla pulizia delle aule, alla rimozione di sporcizia dai muri. Poi hanno stuccato e richiuso ogni buco sulle pareti e preparato il "terreno" per le operazioni di questa mattina. Armati di pennelli e rulli hanno imbiancato le pareti e dato libero sfogo alla fantasia, con disegni, scritte, decorazioni. Il tutto per rendere maggiormente vivibili le aule che, con i tempi che corrono, mostravano i segni del tempo e la mancanza di manutenzione.

Facendo un giro per la scuola, accompagnati dal presidente del Comitato Studentesco Antonio Fanì, che mostrava con orgoglio i lavori dei suoi compagni, in particolare di quelli più giovani, si poteva apprezzare l'impegno dei ragazzi coinvolti. Il divertimento non è certo mancato, con qualche pennellata che a volte finiva su volti e vestiti piuttosto che sulle pareti. Apprezzamenti anche da parte di docenti e personale scolastico, anche se con un pizzico di preoccupazione. "Mi raccomando, poi non scappate via senza pulire!", dicevano ai ragazzi. Ma gli studenti hanno promesso: "Non vi preoccupate, resteremo a pulire".

Le foto delle aule che sono state ridipinte verranno inviate a Legambiente, che premierà i tre lavori migliori. Concorso a parte, di certo, da domani i ragazzi del Mattei avranno delle aule più belle e accoglienti. E, c'è da starne certi, faranno di tutto per conservarle in questo stato, evitando di imbrattarle come troppo spesso accade negli istituti scolastici.