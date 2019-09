La seconda giornata di gare, ha regalato altre medaglie e soddisfazioni enormi ai due nuotatori vastesi, Nicolangelo Di Fabio e Fabien Marciano, impegnati nei Campionati Italiani Giovanili Invernali di Riccione.

La mattinata è partita alla grande, con la vittoria di entrambe le staffette 4x100 SL, che hanno visto impegnati i due atleti nelle rispettive categorie di appartenenza.

La 4X100 SL categoria Juniores, è riuscita a salire sul gradino più alto del podio, grazie ad una straordinaria seconda frazione di Nicolangelo in 49”55, e ha permesso alla formazione del Team Lombardia (Abagnale, Di Fabio, Cesarini, Ciocca) di concludere la gara in 3’21”58.

Anche la 4X100 SL categoria cadetti del Team Lombardia (Mottola, Marciano, Pomero, Ferri), è riuscita a conquistare l’oro grazie al contributo di un’ottima seconda frazione di Fabien in 49”86, che ha consentito alla squadra di terminare la prova davanti a tutti in 3’19”53.

Entrambi i nuotatori vastesi, nella sessione pomeridiana, hanno cavalcato l’onda positiva delle vittorie nelle staffette e quindi sfruttato le energie favorevoli, per conquistare altre due medaglie individuali nei 200 SL: nella gara riservata alla categoria Juniores ’96, Nicolangelo ha ottenuto una bellissima medaglia d’oro , fermando il cronometro ad un eccellente 1’47”58, migliorando il suo precedente personal best di quasi un secondo. Mentre la medaglia di argento è arrivata inaspettatamente da Fabien, impegnato nella gara riservata alla categoria cadetti: si è presentato ai blocchi di partenza con il 13° tempo di iscrizione e partendo in seconda serie è riuscito a salire sul secondo gradino del podio grazie ad un ottimo 1’48”75.

Ancora una volta grande gioia per i portacolori del Team Lombardia, per i dirigenti e per il tecnico Domenico D’Adamo.

Valentina D'Adamo