Alzi la mano chi da bambino non ha mai ricevuto in dono per Pasqua un cavallo (se maschio) o una pupa (se femmina). Oppure un cuore di cioccolata. Preparati con la "pasta nera", ricetta tradizionale che in questo periodo trova la sua massima espressione. Un tempo pupe e cavalli erano quasi come un gioco per i bambini che li ricevevano. Decorati nelle maniere più diverse.

Una tradizione che ancora resiste, perchè non c'è forno o pasticceria che non li prepari in questi giorni. E ci sono ancora tante persone che continuano a prepararli in casa. Francescopaolo D'Adamo e sua madre Elena li hanno preparati qualche giorno fa e mostrano la ricetta ai lettori di ZonaLocale. Chissà che a qualcuno, dopo aver visto il filmato, non venga voglia di cimentarsi nella preparazione.

Buona visione e buona Settimana Santa!