D avide D’Alessandro, consigliere comunale indipendente. Amministrazione e Consiglio comunale si avviano alla fine?

“Per ammissione dello stesso sindaco, con l’astensione dei socialisti sulle norme tecniche di attuazione del Piano regolatore è stata sancita la fine della maggioranza, ma non ne è nata un’altra. Infatti, la votazione è finita con 11 favorevoli, 9 contrari e 2 astenuti”.

Oggi Pdl, Progetto per Vasto e Fratelli d’Italia hanno tenuto una conferenza stampa che hanno definito “dell’opposizione”. Mancavano i centristi: lei, Nicola Del Prete e Massimiliano Montemurro. Perché?

“Sono stati invitato alla conferenza stampa da Etelwardo Sigismondi. Io, che ribadisco di essere indipendente, quello che dovevo dire, sia sulla Tares che sulle Nta, l’ho detto esprimendo due voti di netta contrarietà. Ho fatto il mio dovere rispetto alla mia coscienza. Non posso partecipare a una conferenza stampa in cui ci sono consiglieri comunali che, in precedenti comunicati stampa, hanno parlato dell’esistenza di consiglieri comunali in attesa del collasso della maggioranza e desiderosi di incassare il prezzo dell’aiuto a Lapenna. Ma non posso partecipare neppure a una conferenza stampa in cui, in un momento tragico a livello nazionale e locale, si dice: Andiamo dal notaio a dimetterci e facciamo tornare la città alle urne. Vasto non ha bisogno né di tornare al voto, né del prezzo di un aiutino. Vasto non ha bisogno di sostituire i socialisti con presunti moderati o presunti responsabili. Vasto ha bisogno di essere amministrata da un sindaco che deve andare avanti per gli altri tre anni, indicando quali sono i punti programmatici in base ai quali proseguire fino alla scadenza naturale del mandato.

Ho incontrato Lapenna. L’ho visto stanco, provato, deluso, amareggiato. E, soprattutto, l’ho visto solo”.

Lapenna le ha chiesto di entrare in maggioranza?

“Nessuno me lo ha chiesto fino ad ora”.

E se dovesse arrivare questa richiesta?

“Se dovessero chiedermelo, risponderei che non ho interesse a togliere Pasquale per mettere Francesco. Non sono neanche dell’idea che si debbano eliminare i socialisti dalla maggioranza. Cito le parole di Papa Francesco: camminare insieme. E’ un’espressione che si addice a questo momento politico. Dobbiamo sospendere il cosiddetto togliti tu che mi ci metto io. Insieme è una parola che va scritta a caratteri cubitali. Non trascuro il fatto che maggioranza e minoranza siano il sale della democrazia. Ma ci sono contesti tragici in cui, se dici che il sindaco deve dimettersi e che bisogna andare subito alle elezioni, significa che non sei connesso con la realtà. Hanno detto che io e altri saremmo disposti a fare la stampella del centrosinistra. Stampella a chi?”.

D’Alessandro, Del Prete e Montemurro sostengono il sindaco Lapenna, che allarga la coalizione a voi centristi e va avanti. E’ uno schema possibile?

“Per quello che è accaduto in quest’ultimo anno e mezzo, mi sembrerebbe normale se il sindaco in Consiglio comunale guardasse da questa parte. Se dovesse rivolgere un appello a chi è disponibile a realizzare cose utili per la città con una maggioranza più sostanziosa, sarebbe normale volgere lo sguardo verso di noi”.

Significa che lei non esclude un suo appoggio a Lapenna?

“Non dico di no. Dico: Eccomi. Ma il mio è un eccomi totalmente disinteressato. Non devo rubare la poltrona a qualcuno”.