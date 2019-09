Il Vasto Sud con una gara perfetta domina ed espugna il comunale di Palena. I padroni di casa vantavano una sola sconfitta casalinga in tutto il campionato e volevano approfittare del fattore campo. I biancorossi di mister Francesco Paolo Acquarola iniziano il match con uno spregiudicato 4-3-3 e dominano l’intera prima frazione di gioco andando vicino al goal diverse volte. Il Palena invece non riesce ad impensierire Mastronardi se non per un tiro cross al 26’. Il risultato si sblocca al 15’ della ripresa, quando da un corner svetta perentoriamente Pascuccio che insacca all’incrocio.



Gli ospiti coronano il forcing attuato e grazie anche ad alcuni accorgimenti tattici del mister non soffrono più di tanto nel tenere lontane le minacce avversarie. Solo nella fase conclusiva della gara il Palena spinge sull’acceleratore, ma è un forcing sterile e molto confusionario, tant’è che la difesa riesce sempre ad arginare senza particolare affanno. Il triplice fischio finale vede un tripudio di gioia e felicità insieme ai complimenti tra i giocatori di entrambe le squadre.



Il terzo tempo sulla via del ritorno si è svolto presso il ristorante “lu Pennese” dove arrosticini, porchetta e birra hanno rinfrancato animo e corpo dei giocatori. Alla ripresa dopo le festività pasquali il Vasto Sud sarà di scena a Castel Frentano contro gli amici del Delphinus.





Formazione Vasto Sud: Mastronardi, D’Ermilio, Salvatore, Forte, Carluccio, Palumbo, Rossi, Sabatini, Pascuccio, Lucci, Ortolano. A disposizione: Ciccotosto, Potente, Capriati, Fiore. Allenatore Francesco Paolo Acquarola. Accompagnatore Gileno, Cupaioli.

Classifica: Guardiagrele 41; S. Giovanni Tornareccio, Fara S. Martino 40; Palena 33; Vasto Sud D’Adamo 31; S. Liberata Frisa 29; Altino, Villa Scorciosa 22; Virtus Araba Fenice 18; Borgorosso 13; Fossacesia 11; Virtus Frentana 6; Delphinus 3.

