Mercoledì 27 marzo 2013, dalle ore 17.00 alle ore 18.00, presso la biblioteca del Centro culturale “Aldo Moro” di San Salvo, la Funny Show Animation proseguirà il suo programma di letture animate per i bambini di età compresa tra i 6 e gli 11 anni. Il tema dell’incontro riguarda le “Letture ecologiche”. L’attività del gruppo di animazione, composto da Cristiana Torricella, Antonietta Carinci e Ciriaco Perrina, ha nel frattempo presentato il calendario dei successivi incontri per l’anno scolastico 2012-2013, che saranno i seguenti (per date e argomenti):



12 aprile, Letture al Castello;



22 aprile, Letture e intercultura;



10 maggio, Giochiamo con le fiabe e con le favole;



22 maggio, Letture a teatro.



L’esperienza di lettura animata - che intende mettere in evidenza gli aspetti peculiari e magici del leggere e giocare insieme, e così avvicinare l’utenza infantile al mondo dei testi - procede dunque con un suo pubblico di affezionati e di curiosi, che utilizza l’area della biblioteca comunale appositamente allestita per la lettura infantile in questi e, talora, anche in altri momenti settimanali.



L’Amministrazione comunale ringrazia le famiglie dei bambini e tutti coloro che collaborano fattivamente al progetto scommettendo ancora sul libro e sulla lettura come importante momento educativo/formativo.