Progetto per Vasto invia a ZonaLocale.it una lettera aperta in cui chiede le dimissioni del sindaco, Luciano Lapenna.

Egregio Signor Sindaco, stanca è un’intera città, non soltanto Lei! Oramai, all’immobilismo pur consolidato dall’inefficacia dell’azione amministrativa della Sua maggioranza si aggiungono le continue prese di distanza dei Consiglieri che la sostengono. Non sono bastati i più “conclavi” per rilanciarne l’attività né gli impegni, sempre traditi, nei confronti della popolazione oramai in inutile attesa di un qualche cambiamento di rotta.

Questa nostra città, dalle grandi potenzialità e dalle mille disillusioni, ingrigita e ripiegata su sé stessa, assiste al suo lento declino. Nel Suo ruolo, ce l’avrà pure messa tutta per invertire la tendenza ma non è certo affidando alla casualità di maggioranze rabberciate in Consiglio che sarà possibile segnare l’inizio di un riscatto. Crede veramente di poter costruire una rinnovata e programmata azione amministrativa con l’ausilio di chi, da tempo, altro non aspetta che il collasso della maggioranza per stabilire il prezzo del proprio aiuto?

Difficili i tempi dell’amministrare e ben comprensibili i momenti di giustificata stanchezza. Ma per Vasto, crediamo sia giunto il momento di una completa rielaborazione del suo percorso amministrativo e per questo La invitiamo a trarne le dovute conseguenze presentando le Sue dimissioni.

I consiglieri comunali ed il coordinatore di Progetto per Vasto

Massimo Desiati – Andrea Bischia – Valerio Ruggieri