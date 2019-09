Momenti di gloria e ottimi riscontri cronometrici giungono da Riccione, per i due nuotatori vastesi tesserati con il Team Lombardia, Nicolangelo Di Fabio e Fabien Marciano. I due atleti, impegnati nei Campionati Giovanili Invernali di Nuoto, possono affermare a gran voce di aver contribuito alla conquista del ricco bottino di medaglie conquistato dalla loro squadra al termine della prima giornata di gare riservata alla sezione maschile (in programma dal 25 al 27 Marzo).

In particolare, il giovane Nicolangelo, classe ’96, appartenente alla categoria Juniores, è riuscito a mettere al collo ben due medaglie individuali: in mattinata un bronzo nei 50 SL (22”99) in una gara condotta con qualche piccola indecisione nella parte iniziale, per poi riuscire a conquistare nella sessione pomeridiana un bellissimo oro nei 200 MX (2’01”99). Piccolo rammarico per il quarto posto nei 400 SL (3’53”33), con un riscontro cronometrico che non corrisponde alle sue migliori prestazioni; ma è bene sottolineare che quest’ultima gara sia stata affrontata dal giovane nuotatore solo dopo circa un’ora dal termine della vittoria nei 200 MX, gara dalle altissime richieste tecniche, fisiche e motivazionali. Per queste ragioni, il tecnico D’Adamo Domenico, ha dichiarato di essere comunque soddisfatto per tutti i risultati raggiunti al termine della giornata, nonostante la beffa della medaglia di “legno”, soprattutto considerando che a breve Nicolangelo sarà impegnato in un altro grande appuntamento, i Campionati Italiani Assoluti, evento per il quale è stata proiettata tutta la preparazione della stagione invernale.

Anche Fabien, classe ’93, categoria cadetti, nelle gare individuali ha difeso bene i colori della sua squadra, concludendo i 50 SL in 11^ posizione (23”15) e ottenendo una soddisfacente 5^ posizione nei 200 MX (2'01”46) migliorando di più di 2 secondi il suo precedente record personale.

Ma la grande gioia arriva anche dall’oro conquistato dalla staffetta 4X200 SL Cadetti del Team Lombardia; staffetta composta per metà da nuotatori vastesi: in prima frazione Nicolangelo (1’49”62) e in seconda frazione Fabien (1’48”70), i quali hanno avviato la gara in modo ottimale e quindi lanciato i compagni di squadra Maurizio Mottala e Giacomo Ferri verso la vittoria, permettendo all’ultimo frazionista di poter toccare la piastra al traguardo per primo, concludendo la gara in 7’15”88.

Momenti di gloria per tutto il Team Lombardia, per i nostri giovani nuotatori vastesi e per il tecnico D’Adamo Domenico che continua a raccogliere i frutti del suo impegno quotidiano e della passione dimostrata “a bordo vasca”.