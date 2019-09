La squadra abruzzese di freccette soft dart Aprutium Sagitta si è qualificata per le final four di Champions League che si svolgeranno in Germania, a Geiselwind, il 29 giugno.

Nel team che è guidato da Marco Arra, Enrico Urbanelli e Falerio De Minicis, ci sono anche Domenico D'Amario di Casalbordino ed Emilio Giurastante di San Salvo, con loro Angelica Di Fulvio e Massimiliano Ceddia di Chieti, oltre a Marco Ciccotelli di Pescara, a Riccardo Marchese e Roberta Bonadduce di Atri, Pamela Aloisi, Manuela Ragnoli e Sean Di Marcantonio di Roseto, Giuseppina Brau di Sant’Egidio alla Vibrata e Tino Di Michele di Villa Vomano.

Presenti anche l’aquilano Stefano Tomassetti in corsa per le finali mondiali PDC 2014, e il vicentino campione d'Italia Matteo Dal Monte.