Sabato si è conclusa la settimana della scienza, organizzata dal Liceo Scientifico “R.Mattioli” di Vasto. Una settimana fitta di impegni che ha visto partecipi moltissime scuole del nostro territorio. La finalità importante è stata quella di diffondere l’interesse e l’amore verso la scienza.



Anche la scuola Primaria Spataro ha partecipato a quest’importante iniziativa. Nel pomeriggio di giovedì 21, gli alunni delle classi quarta E ed F della Scuola Spataro hanno tenuto, presso la saletta Michelangelo, un laboratorio intitolato “Magnetismo che passione”, che è il sunto di un lavoro iniziato l’anno scorso, dopo la “provocazione” della settimana della Scienza, che ha vissuto vari momenti di approfondimento collegandosi ad un progetto sponsorizzato dall’ENEL, e che ha trovato la momentanea conclusione alla settimana della scienza del 2013.



Venerdì una classe del liceo scientifico è venuta alla Spataro per parlare alle classi quinte dell’alimentazione, sotto vari punti di vista: l’arte, il cinema , la scienza e la storia, in modo molto divertente. Usando l’esempio della “prova del cuoco” hanno gareggiato con i loro cibi tipici, personaggi dell’antica Roma, della nostra epoca e del futuro del 5013.



Giovedì la quarta A, E e F, e Sabato la quarta B e le quinte C e D, della Scuola Primaria Spataro hanno partecipato a vari laboratori nel liceo scientifico: “Striscia la notizia”, per parlare in modo simpatico ma approfondito, delle dipendenze nocive da cellulari, video giochi, computer; “Viaggio nel tempo alla ricerca della storia della Musica”, laboratorio molto piacevole che ha portato ricercatori indietro nel tempo per conoscere musicisti e strumenti musicali dal paleolitico ai tempi nostri; “viaggio nella chimica”, con vari esperimenti molto interessanti; “ Storia della tecnologia” per parlare di come si sono trasformate nel tempo le macchine fotografiche, i cellulari, i computer”; “ Storia del cartone animato” , per vedere come la scienza e la tecnologia hanno modificato questo genere di programmi.



Tutti i laboratori, a cui abbiamo partecipato , sono stati interessantissimi, istruttivi e anche molto divertenti. Abbiamo avuto modo di comprendere in modo semplice ,concetti in realtà complessi e difficili. Abbiamo apprezzato molto l’impegno dei ragazzi del liceo coinvolti e soprattutto la loro volontà di parlarci della scienza, nelle sue molte sfaccettature facendoci sempre divertire.



Ringraziamo il liceo scientifico per questa bellissima iniziativa. Ci ha aiutato a capire l’importanza della scienza nel mondo che ci circonda. Siamo certi che anche l’anno prossimo il liceo scientifico proporrà di nuovo altri bellissimi laboratori nella settimana della scienza 2014.

Classi quarta A, B, E, F e quinta A, B, C e D

Scuola Primaria Spataro

Comprensivo n.1- Vasto