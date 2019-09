Quando i tombini si allagano c'è chi provvede con il metodo fai da te. Tra questi c'è anche Francescopaolo D'Adamo che ha pubblicato un video nel quale spiega come fare.

Mi chiedo a cosa serve un'amministrazione comunale - scrive l'architetto - che non riesce nemmeno a fare manutenzione ordinaria. Ci si nasconde dietro la frase: "non ci sono soldi". Ma come li spendete? Dovreste usare la "tecnica della brava massaia". Prima il necessario poi se possibile il superfluo...o no?



Nel finale il protagonista scherzando, ma non troppo, si mette a disposizione del Comune per risolvere, a pagamento, problemi di questo genere.



Provare per credere.