Cerco aiuto per riaccendere i riflettori sull’annosa questione che affligge la nostra città da un po’ di tempo, e cioè l’abbandono dei rifiuti indifferenziati lungo i margini delle strade. Vi invio un po’ di foto per farvi vedere come in una traversa di via del Porto ai piedi di nuovi complessi abitativi ci siano strade completamente “abbandonate” a se stesse senza illuminazione notturna e senza controllo alcuno dove, da ormai un po’ di tempo, vengono scaricati rifiuti domestici, camminando si rischia di pungersi con aghi lasciati pericolosamente a terra da persone che hanno problemi di tossicodipendenza, e per ultimo ci si imbatte spesso in escrementi di animali domestici che hanno la sfortuna di avere come miglior amico padroni poco civili.



Oltre lo sfogo spero sia possibile dare risalto alla questione e magari far notare a chi di competenza che subito dopo uno dei maggiori ingressi a nord della città la situazione è questa, bisognerebbe correre ai ripari prima di arrivare a situazioni estreme come quelle viste in tv provenienti dalle città campane. Una città benedetta da madre natura che ha bellezze paesaggistiche che incantano chiunque abbia la fortuna di vederle e che vive o che almeno dovrebbe vivere di turismo non si merita questo.



La situazione purtroppo si ripete in molte zone della città, lancio una proposta banale, non si potrebbe individuare due tre punti all’interno dell’agglomerato urbano, dove istituire delle isole ecologiche in modo da andare incontro alle ridotte capacità mentali e al basso grado di senso civico di chi si ostina a non fare la differenziata?

Un cittadino Vastese un po’ deluso dai propri paesani e amministratori