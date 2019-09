Nella seduta di martedì del Consiglio comunale, la maggioranza, con l’astensione “politica” del gruppo P.S.I. ed il voto contrario dell’opposizione, ha approvato le Norme Tecniche di Attuazione del Piano Regolatore Generale.



Nonostante le accorate “perplessità” di ben ventisei tra ingegneri ed architetti vastesi, costituitisi in Associazione, e le piccanti obiezioni tecniche dei Consiglieri di opposizione, la maggioranza consiliare ha perseverato nel proprio atteggiamento.



A giudizio di “Progetto per Vasto”, intervenuto per bocca del suo Capogruppo Massimo Desiati: “L’urbanistica della città vive oggi un’ulteriore incertezza normativa, nel mentre l’Amministrazione comunale non riesce a venir fuori dalle secche in cui si è confinata, promettendo, fin dal settembre 2011, un nuovo PRG e varando, oggi ed in via definitiva, un provvedimento che certo sarà posto sub iudice da numerosi ricorsi al TAR. Non è questo il modo di porre mano al governo del territorio”.





Il gruppo consiliare di Progetto per Vasto