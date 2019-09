Continua a crescere il movimento Vasto Pedala, che si sta adoperando per una mobilità sostenibile in città. Ieri i ciclisti vastesi si sono ritrovati per la terza "Domenica in bicicletta". Partenza dalla chiesetta di San Michele e arrivo a San Nicola della Meta, sempre in bici.

"Il programma della mattina -raccontano i componenti del direttivo- ha previsto la partenza della carovana di circa cinquanta bici dalla chiesa di San Michele per poi proseguire con una tranquilla passeggiata nel centro storico, con dei focus storico-artistici sulle antiche chiese, grazie alle notizie precise date dall’esperto Antonio Santoro.

Persone di tutte le età, tra cui molti bambini, si sono trovate unite nella promozione dell'uso della bici e della mobilità sostenibile. Un'esigenza sempre più presente in città, avallata anche dalla sempre maggiore presenza di bici in strada e sulle piste ciclabili".

Presente una rappresentanza del gruppo di docenti e studenti del Liceo Scientifico di Vasto che sta lavorando da mesi ad un progetto di mobilità sostenibile per recarsi a scuola. Incontro e simbolica stretta di mano anche con "Li Risciùle de lu Uast - Gruppo di Cammino", un gruppo di appassionati di walking. A piedi e bici insieme, nel segno della mobilità sostenibile.

"L'ultima chiesa visitata - spiegano i bikers- è stata quella di San Nicola della Meta che per essere raggiunta ha visto la necessità della carovana di entrare nel traffico di Piazza Verdi e Corso Mazzini, occasione ottima per porre l'attenzione sulla necessità di dare anche ai ciclisti diritti in strada, con una maggiore consapevolezza delle regole stradali e della convivenza tra auto e bici.

Percorrendo Via Santa Lucia, nei pressi dell'ospedale, c'è stata occasione per informare i partecipanti circa le prossime attività associative, l'avvio di studi di fattibilità di una corsia protetta in questa strada, oltre che un interessante focus storico artistico sull'ormai rudere della residenza estiva dei D'Avalos, grazie alle notizie date da Alessandro Menna".