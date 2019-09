Prima gli incendi dolosi, un pericolo che tornerà a incombere con l'arrivo dei mesi caldi. Ora gli atti di vandalismo e i furti di legname. La riserva naturale di Punta Aderci rimarrà off limits fino al 30 aprile. Catene e lucchetti, il Comune ha chiuso le stradine dell'area protetta dopo che il personale della cooperativa Cogecstre ha scoperto nelle scorse settimane gli ennesimi raid di ladri e teppisti.

Nelle scorse settimane sono state rubate decine di metri di corrimano della staccionata e pezzi di recinzione. In passato era toccato alle paline che segnaletiche.

A breve verrà sistemata una nuova segnaletica per facilitare il percorso dei visitatori.

Ambiente, controlli con le api - Saranno le api a controllare i livelli di inquinamento nella riserva di Punta Aderci a Vasto. All’interno dell’area protetta verrà installata un’arnia. Dall’analisi del miele prodotto dalle api si accerterà la qualità ambientale di suolo e aria.

Lo annuncia Stefano Taglioli del Wwf. “Si tratta di un monitoraggio ufficioso. Un primo esperimento, che potrà evolvere in futuro in un vero e proprio controllo ufficiale”, spiega l’ambientalista della cooperativa Cogecstre, che gestisce l’area protetta dal 2006. Il parco naturale esiste dal 1996, istituito con legge regionale su 85 ettari di costa che furono così protetti dall'espansione industriale. Ma le fabbriche di Punta Penna sono molto vicine, distanti poche centinaia di metri.

I controlli - "Entro un mese verrà installata l'arnia. Non diciamo dove per evitare raid vandalici", dice Taglioli. "Nel miele prodotto dalle api releveremo alcuni parametri ambientali, che serviranno per controllare tutto, anche l'aria. Trarremo dei dati ufficiosi che ci serviranno a capire se ci sono problemi d'inquinamento nella riserva. Tempo fa, per il monitoraggio abbiamo utilizzato i licheni. Con pochi soldi si può fare tanto. Api e miele sono indicatori biologici della qualità ambientale. In futuro si potrebbe anche produrre miele biologico col marchio della riserva di Punta Aderci".