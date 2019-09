Ottima prestazione della formazione di San Salvo che ottiene la seconda vittoria consecutiva. Contro una delle due formazioni di Pescara presenti al campionato di Serie D, Celenza e compagni si impongono con il punteggio di 88-57.

Partenza lenta delle due formazioni che cercando di studiarsi e capire come affrontare la partita. Dopo pochi minuti pare chiaro il divario tra le due squadre, unico neo i già troppi falli a carico di Toth, che uscirà per raggiunto limite di 5 falli. Il primo quarto si conclude sul 24-12. Il secondo quarto scivola via senza troppi sussulti con un parziale di quasi parità 17-16.

Al rientro dall’intervallo si risolve la partita con il duo Celenza Desiati che spacca la partita. Per il capitano ci sono 17 punti conditi da diversi assist, recuperi e lanci per il solito contropiede chiuso dal “velocista” Marco Nanni. Una partita splendida per il grande capitano Sergio Desiati.

Partita chiusa e ultimo quarto utile solo ad arrivare al punteggio finale di 88-57. Alla fine consueto “terzo tempo” con il pubblico e i ragazzi della formazione ospite per festeggiare la vittoria ed augurare a tutti gli Amici del Basket una serena Pasqua.

Sabato 30 sfida in trasferta a Pescara, sicuri di proseguire questa scia positiva e ottenere la terza vittoria consecutiva.

Tabellino partita:

Amici del Basket San Salvo: Toth 11, Celenza 24, Tana 15, Desiati 17, Nanni 11, Greco 6, D’Adamo 4 Fulop, molino, Ludovico, all. Ialacci

Robur Pescara: Mezadri 4, Vetraino 10, Romagnolo 16, Lestini 13, Calabria 11, Rinaldi3, Sorce, Grande, D’agostino all. Scorrano

Parziali 24/12 17/16 29/10 18 19

finale 88/57

Arbitri Berardini Giambuzzi Usciti per 5 falli Grande Pescara, Toth San Salvo