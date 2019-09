"Spero si tratti di informazioni incomplete, perché se davvero l'Abruzzo fosse stato escluso dai fondi per le eccezionali nevicate dello scorso anno, beh, si tratterebbe di un atto inaudito da parte del Governo". Così Gianni Chiodi, presidente della Regione commenta la firma del decreto previsto dalla legge di stabilità per la ripartizione di altri 105 milioni di euro da erogarsi in favore di altre regioni "colpite dalle eccezionali nevicate verificatesi nel febbraio 2012 nelle Marche e in Emilia Romagna".

Pesanti furono anche nel Vastese i danni causati da neve e ghiaccio: sono ancora evidenti su molte strade buche e smottamenti. I Comuni non hanno soldi per le riparazioni. E chiedono anche il rimborso delle spese sostenute per i mezzi spartineve e per l'acquisto del sale. Vasto ne utilizzò oltre mille quintali nei dieci giorni di emergenza.

Pasqua con la pioggia - Qualche sprazzo di sole tra nubi e pioggia. Sulla costa vastese sarà una Pasqua rovinata dal maltempo. Lo dicono le previsioni meteo relative alla settimana che inizia oggi. Secondo i meteorologi, le precipitazioni piovose daranno tregua solo nelle giornate di venerdì e sabato (escluse le ore notturne), quando le temperature massime arriveranno a toccare i 20 gradi. Brutto tempo anche a Pasquetta. Per quest'anno, il peggiore dall'inizio della crisi, difficoltà economiche e pioggia potrebbero causare un vistoso calo delle presenze sulla riviera. La flessione è generalizzata: se l'aspettano gli operatori turistici di tutte le mete italiane delle vacanze.