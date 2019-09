Ieri è stata una domenica speciale per l’associazione di volontariato Ricoclaun Vasto Onlus. Come già accade da diversi anni, tanti clown hanno invaso stamattina tutti i reparti dell’ospedale di Vasto per portare le palme ai ricoverati, ai loro familiari e al personale sanitario. Tanti cesti di palme benedette, decorate con fiocchetti e fiorellini, per dare un messaggio d’amore e di pace a chi si trova in ospedale.

E’ stato un momento di grande gioia per tutti, per chi ascoltava i nostri canti già dal corridoio, per chi riceveva meravigliato la Palma, per noi clown che condividevamo la loro gioia e emozione. Ci sono stati anche momenti di commozione con chi , attraversando un momento difficile nella salute, ha preso la nostra Palma come segno di speranza.





Ci sono due momenti importanti ancora per l’associazione Ricoclaun Vasto Onlus:

Sabato 30 marzo 2013 dalle ore 9.30 alle 12.30 a Piazza Rossetti ci sarà l’evento denominato Un canestro per un sorriso. Un sodalizio tra l’Assessorato alle Politiche Sociali del Comune di Vasto, la BCC Vasto Basket e l’associazione di volontariato “Ricoclaun Vasto Onlus”, per la vendita di uova di Pasqua , con la finalità di finanziare le attività di clown terapia dell’associazione Ricoclaun Vasto onlus , che dal 2004 è attiva nel volontariato in tutti i reparti dell’ospedale di Vasto e dal 2010 nell’ospedale di Termoli, e nell’ospedale di Lanciano.





I clown volontari dell’associazione Ricoclaun Vasto Onlus regalano il proprio tempo libero, per dare un istante di gioia ai tanti ricoverati dell’ospedale.



Che dire… volete diventare anche voi volontari clown? Per chi ha del tempo libero e vuole regalare il proprio sorriso insieme ai clown dell’associazione, può iscriversi al prossimo corso clown, che quest’anno si terrà a Lanciano sabato 6 e domenica 7 aprile 2013, ma che unirà i tanti volontari di Termoli, Vasto e Lanciano in un momento formativo intenso ma speciale!

Ti solletica l’idea, Contattaci! Rosaria Spagnuolo clown Eric - 3400617294 (dopo le 14).

Il sorriso è contagioso … possiamo contagiarti?



Rosaria Spagnuolo

Presidente

Ricoclaun Vasto Onlus