Centinaia le persone arrivate oggi pomeriggio in una Gissi in lutto per dare l’ultimo saluto a Donatella Gaspari, 34enne volontaria dei Vigili del Fuoco presso il nucleo operativo di Gissi e da pochi mesi nell'unità cinofila.

Grande commozione dei presenti giunti da Vasto e dagli altri paesi limitrofi per le esequie, che si sono svolte all'esterno della Chiesa Evangelica ADI di Gissi, dell'amica scomparsa sabato. Nella folla c'erano anche i volontari della Protezione Civile di Gissi, di Vasto e di San Salvo, i colleghi dei Vigili del Fuoco in servizio sul posto da questa mattina e il Vasto Ski Team, di cui Donatella era membro del direttivo e alla quale è stato intitolato il club che da oggi porterà per sempre il suo nome.

"Una ragazza piena di vita, allegra, solare, sempre disponibile e con una grande forza d'animo, instancabile e molto attiva, che ha sempre fatto molto per gli altri", in questo modo l'hanno ricordata, durante il funerale, le persone che l'hanno conosciuta. "In questo giorno - ha detto Silvano Colloraffi, il pastore evangelico - non c'è bisogno di pregare per Donatella, adesso lei vive nella misericordia di Dio. E' una ragazza speciale e quanto accaduto ci deve far riflettere, ma senza rancore e rabbia, dobbiamo impiegare al meglio il nostro tempo".

Al termine del funerale è stata fatta suonare la sirena dei Vigili del Fuoco e una vettura del corpo nazionale ha preceduto il corteo che passando per le vie di Gissi si è diretto verso il cimitero.