Vittoria molto importante per la Vastese Juniores contro il S.Anna Chieti, quarta forza del campionato, in trasferta per 3-0. La squadra di Stivaletta resta al comando della classifica in attesa dello scontro diretto in programma oggi pomeriggio tra Fossacesia e Scerni, rispettivamente seconda e terza. Attualnente la classifica vede i biancorossi a 48 punti, il Fossacesia a 42, ma con due partite in meno e lo Scerni a 41 con una partita in meno.



La partita non é iniziata benissimo, il S.Anna nel primo tempo ha gestito meglio la partita, in due occasioni ha provato ad impensierire Delle Donne, ma entrambe le volte, specialmente nella seconda, il portiere ha salvato il risultato. Il primo tempo si è chiuso sullo 0-0, con i padroni di casa che avrebbero meritato il vantaggio.



Nel secondo tempo è stata tutta un'altra storia, la Vastese è entrata in campo subito determinata, Antonino al 10' realizza un gandissimo gol da 30 metri. A quel punto la squadra di casa rischia il tutto per tutto e arriva il gol di Ayoub al 30' e di Ierbs al 40'.

"E' stata una partita decisamente dura - dichiara Michele Stivaletta al termine dell'incontro - i miei hanno dimostrato che Lanciano è stata solo una battuta di arresto, puntiamo al titolo finale, il mio gruppo é speciale. Dedichiamo questa vittoria, in modo particolare da parte mia, a Sebastiano, visto che è un amico".

S.Anna Chieti-Vastese Juniores 0-3 (0-0)

Marcatori: 10' st Antonino, 30' st Ayiub, 40' Ierbs

Formazione Vastese: Delle Donne, D'Alessandro, La Guardia, Savino, Chiari, Pantalone, D'Adamo (20' st Moretta), Di Laudo (40' st Piras), Antonino (35' st Ierbs), Ayoub (42' st Bucciarelli), Morrone. A disposizione Bucciarelli, Schiavone, D'Adamo