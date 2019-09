Non ho parole per descrivere quello che ho visto ieri al faro di Punta Penna dove ero con mio marito e mio figlio di 10 anni. Ho prenotato subito la visita appena letta la notizia sul web, ero felicissima di fare questa sorpresa alla mia famiglia, ma quando ho visto tutta quella confusione e disorganizzazione mi sono accorta che quelli prenotati dentro al Faro non facevano parte di nessuna lista e quindi entravano alla rinfusa.

I rappresentanti del Fai ci hanno lasciati in fila dicendoci dopo ore che saremmo entrati sicuramente, ma loro sono entrati nel faro e noi siamo rimasti lì in fila, poi quando sono usciti dal faro che loro hanno visitato, se ne sono andati e il marinaio di vedetta alle 17.40 è uscito dicendo che il faro non si poteva più vedere perchè ormai era tardi.

A quel punto ci siamo guardati in faccia tutti e abbiamo protestato, ma nessuno ci ha ascoltato e siamo andati via con l'amaro in bocca e tanta delusione. Mio figlio che piangeva e mio marito che si era perso mezza giornata di lavoro senza niente. Questo mi ha fatto capire che le cose fatte così giusto per prendere in giro la gente non si devono fare, perchè noi avevamo prenotato e invece funzionava tutto al contrario, i cittadini non devono più essere presi in giro, è una vergogna!





Cinzia Alberico