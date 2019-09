Vittoria importante per l'Incoronata Calcio Vasto che prende ossigeno in vista delle ultime tre gare di campionato. Sfida delicata quella con il Gissi, ospiti che arrivano a Vasto concentrati e motivati, ma si infrangono contro la sete di vittoria vastese. Parte bene l'Incoronata che ha il pallino del gioco per tutto il primo tempo senza creare grandissime occasioni da gol. Al 15' ci pensa Trentino Matteo che con una bella punizione di seconda trafigge il portiere ospite De Filippis, anche lui vastese.



L'incontro procede tutta via in maniera equilibrata senza grossi affondi da parte di tutte e due le compagini. A metà del primo tempo il capitano biancorosso Luongo scarica dritto in rete una gran punizione, esultano i vastesi, ma il direttore di gara non convalida sostenendo che il calcio piazzato fosse di seconda e non di prima, si resta così sull'1 a 0. Nella ripresa sale il nervosismo l'Incoronata arretra qualche metro ma controlla comunque bene uno sterile Gissi, fino al 75' quando su un lancio del centrocampo gissano l'attaccante giallorosso non frena volutamente la corsa verso il portiere casalingo che viene colpito in maniera clamorosa e resta parecchi minuti a terra. Tutti si aspettano il cartellino rosso ma inspiegabilmente per punire un gesto volontario l'arbitro tira fuori un giallo scatenando le proteste vastesi che si concludono con l'espulsione dell'esperto Farina dall'alto della sua età aveva fatto valere le sue sacrosante ragioni.

La gara nonostante l'inferiorita numerica dell'Incoronata ed il nervosismo creatosi nel finale finisce sul risultato di 1 a 0 per i biancorossi che si portano a quota 29 punti in classifica. Mister Budano e la società spingono il gruppo e la tifoseria vastese ad essere unita più che mai per questo finale di campionato. Domenica prossima l'Incoronata Vasto farà visita allo Sporting San Salvo una delle compagini piu attrezzate della categoria.

Incoronata Calcio Vasto-Gissi 1-0

Rete: 15' Trentino

Formazione: Padoan, Bevilacqua, Campitelli, Molino, Della Penna, Farina, Zucaro, Teti, Monteferrante, Luongo, Trentino. A disposizione Galante, Marra, Verrone, Memmo, Lizzi, Butacu, Rapino. Allenatore Budano