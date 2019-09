Più di cento uova di Pasqua per addobbare il centro storico. E’ l’iniziativa del Consorzio “Vasto in Centro” per le festività pasquali 2013. Ogni attività commerciale aderente al sodalizio ieri ha ricevuto una sagoma colorata a forma di uovo di Pasqua, con tanto di fiocchi colorati, da sistemare davanti alla propria vetrina. Un’iniziativa già sperimentata in occasione della festa di Halloween, quando ad abbellire le strade del centro furono le zucche e poi a Natale, con le decorazioni sui lampioni.

“Vuole essere un modo per colorare la nostra città in un periodo di festa – spiega il presidente del Consorzio, Marco Corvino-. Inoltre il direttivo si sta già organizzando per proporre all’amministrazione comunale una serie di iniziative per la prossima stagione estiva, per rendere il centro storico un punto di riferimento e di aggregazione sia per i vastesi che per i turisti che sceglieranno la nostra città”.