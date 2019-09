Torna alla vittoria tra le mura amiche la Pallamano Vasto; dopo la sfortunata trasferta di sabato scorso a L’Aquila, i vastesi erano chiamati a cambiare rotta, e portare a casa i tre punti; tre punti fondamentali per i ragazzi allenati da Michele Bevilacqua e Salvatore Marinucci, che non volevano far allontanare il Guardiagrele in classifica, ora a soli tre punti di distacco con lo scontro diretto da disputare in casa, e non volevano far avvicinare in classifica L’Aquila, che ha giocato contro i laziali del Fondi perdendo 20-18 in terra laziale.



Partita mai in discussione per i vastesi che partono fortissimo, 10° minuto di gioco e parziale sul 6-0; gli ospiti del Flavioni Civitavecchia cercano con tutte le forze di avvicinarsi nel punteggio ma senza riuscirci, con il punteggio all’intervallo che vede i padroni di casa condurre con un buon vantaggio di 5 reti, 11-6.



Nella ripresa, il copione non cambia, sono sempre i ragazzi della Pallamano Vasto a tenere il pallino del gioco, controllano la gara, ma negli ultimi 10 minuti del match, la stanchezza causa dei pochi allenamenti, comincia a farsi sentire su Ricciuti e compagni, permettendo una sterile ma comunque insidiosa rimonta dei civitavecchiesi, complici anche i molti errori in fase di conclusione a rete dei vastesi, che si concludeva sul 25-23 finale in favore dei ragazzi di Bevilacqua e Marinucci.



Soddisfatto il capitano Alessio Ricciuti al termine della gara: “Finalmente siamo riusciti a tornare a vincere davanti al nostro pubblico, aspettavamo da tanto di tornare a vincere in casa e oggi ci siamo riusciti, anche se con qualche patema di troppo nel finale di gara; comunque quando si vince si ha sempre ragione, abbiamo vinto meritatamente contro una buona squadra, una squadra che corre molto e che ci ha messo in difficoltà proprio sotto quest’aspetto, nel quale noi, causa i notissimi problemi che abbiamo, pecchiamo; tutto sommato abbiamo dominato la gara, si vedeva, l’unico errore che abbiamo commesso è stato quello di non chiudere il match quando potevamo, aspetto sul quale stiamo lavorando duramente; tuttavia questi tre punti come già detto in settimana erano fondamentali per noi per rimanere in scia alle squadre davanti a noi per il terzo e quarto posto finale, siamo riusciti ad ottenere questi tre punti e ora lavoreremo in queste due settimane prima delle ultime due trasferte stagionale, il 7 aprile a Fondi e il 13 Aprile a Pescara, una doppia trasferta durissima, ma nel quale vorremo fare bella figura contro le squadre più forti del campionato. Colgo l’occasione per fare i migliori Auguri di una Buonissima Pasqua a tutti i miei compagni, gli allenatori, i dirigenti, la società e a tutti i nostri tifosi che vengono sempre a seguirci numerosi!”

Segui la Pallamano Vasto sul proprio blog aspallamanovasto.blogspot.com e su Facebook Pallamano Vasto

I Tabellini:

Giuseppe Bozzelli, Davide Bevilacqua, Ivan Rosati (4), Nicolas Ruffilli (1), Daniele Bucciarelli, Andrea Di Casoli (4), Marco Menna (5), Alessio Ricciuti (6), Maciste Ventrella, Cesare Bevilacqua (6), Alessandro Pitturelli, Vlad Munteanu, Stefano Ialacci

Allenatore Michele Bevilacqua Dirigenti Salvatore Marinucci Giuseppe Delle Donne Medico Domenico Ulacco

Ufficio Stampa Pallamano Vasto