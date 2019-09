Il fumo, la campanella che suona ripetutamente. E’ l’allarme antincendio. Tutti gli alunni, guidati dagli insegnanti e dal personale scolastico escono ordinatamente dalle aule. Prontamente arrivano sul posto i volontari della Protezione Civile Valtrigno di Monteodorisio, per prestare assistenza. E’ così che viene messa in atto la seconda esercitazione nell’Istituto Comprensibo di Monteodorisio. I bambini della scuola dell’infanzia e i ragazzi della scuola primaria e secondaria sono stati così messi alla prova nella simulazione dell’emergenza incendio. “Come già spiegato nella precedente prova –spiegano i responsabili della Protezione Civile- queste simulazioni sono molto importanti. I collaboratori scolastici, dopo aver individuato il pericolo, hanno attivato le procedure previste dal piano di evacuazione e fatto abbandonare l’edificio.

All’interno, i volontari, hanno simulato un vero e proprio focolaio d’incendio con un apposito macchinario che produce fumo. I ragazzi, grazie alla preparazione degli insegnanti e del personale ATA, si sono comportati come prevedono le norme, ovvero coprendosi la bocca e il naso con un fazzoletto per proteggersi dal fumo e raggiungendo i punti di raccolta. Queste prove pratiche, ancor prima che essere previste dai decreti legislativi, sono dettate dal buonsenso e dalla cultura della sicurezza, al fine di far acquisire una forma di autocontrollo agli studenti in caso di pericolo”. Per questo, alla formazione teorica, si rende necessario la messa in pratica dei corretti comportamenti da tenere. “Quest’anno – concludono i responsabili della Valtrigno – abbiamo iniziato a percorrere una strada positiva grazie alla dirigenza dell’Istituto comprensivo, per la diffusione della cultura della sicurezza nelle scuole ed è nostra intenzione portarla avanti sempre con convinzione”.