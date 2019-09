La settimana di pausa ha fatto bene alla BCC Vasto Basket. Nella sfida casalinga contro il Monopoli arriva una vittoria che permette ai biancorossi di conservare il secondo posto in classifica. Al PalaBCC finisce 65-54 al termine di un match intenso, in cui Ierbs e compagni hanno sofferto nella prima parte per poi costruire il vantaggio decisivo. Uomo del match Biagio Sergio, con 20 punti a referto e ben 16 rimbalzi conquistati (14 in difesa e 2 in attacco).

La cronaca. Ingresso in campo della BCC Vasto Basket con i giocatori accompagnati dai ragazzi del settore giovanile, una piacevole novità introdotta contro il Molfetta e che verrà portata avanti fino al termine della stagione. Prima della palla a due viene osservato un minuto di raccoglimento in memoria di Pietro Mennea, scomparso in settimana.

Si parte ed il primo canestro è del Monopoli. Ci pensa Massimo Di Lembo, al rientro in campo dopo tre gare di stop, a rimettere la testa davanti. Si gioca punto a punto, con i biancorossi che cercano di aumentare il divario con la tripla di Biagio Sergio, uomo chiave del match. Ma alla fine del primo quarto sono i pugliesi ad essere in vantaggio 19-17, una situazione che nell'ultimo anno non si è vista spesso al PalaBCC.

Si riparte con i vastesi intenzionati a fare di tutto per vendicare la sconfitta dell'andata. Dopo un primo break favorevole, propiziato dalla verve di Dipierro e dai canestri di Marinelli, gli ospiti vanno avanti di nuovo, trascinati da Manchisi, Damasco e Di Mola. Nel finale di quarto, però, gli uomini di coach Di Salvatore riescono a risuperare gli avversari per chiudere sul 36-31.

Il terzo quarto si apre con l'allungo dei biancorossi, che incrementano anche grazie all'apporto di Marinaro in netto recupero. Spazio anche a Ierbs, che garantisce la solita grinta sul parquet. Arriva così il massimo vantaggio della BCC Basket, +12, che si assottiglia leggermente per fissarsi sul 55-44 che sancisce la fine del terzo quarto. In chiusura di frazione Di Tizio subisce un colpo alla spalla ma resta in campo e, seppur con poca precisione sottocanestro, riesce a difendere bene contro gli attacchi del Monopoli.

Ultimi dieci minuti da giocare e pubblico del PalaBCC che incita i giocatori di casa per spingerli verso la conquista della vittoria. Ci riprova ancora il Monopoli, anche perchè per vedere il primo canestro della formazione di casa bisogna aspettare il minuto 4.30', quando Dipierro realizza su tiro libero. Agli attacchi dei giocatori di coach Verile rispondono i biancorossi, che mantengono saldamente in mano le redini del match fino alla sirena finale.

Vittoria e due punti preziosi in classifica, che permetteranno di affrontare la pausa pasquale con maggiore serenità. Sabato prossimi i giocatori vastesi saranno impegnati in un'iniziativa di solidarietà al fianco dell'associazione Ricoclaun Onlus. In piazza Rossetti saranno a disposizione le uova di Pasqua che serviranno a finanziare le attività dell'associazione di clownterapia negli ospedali.

BCC Vasto Basket - Ap Monopoli 65-54 (17-19/36-31/55-44/65-54)

BCC Vasto Basket: Sergio (20 punti), Di Lembo (7), Dipierro (13), Di Tizio (2), Marinaro (8), Ierbs (0), Sabetta n.e., Maggio n.e., Marinelli (15), Bucci n.e. Coach: Di Salvatore

Ap Monopoli: Ostuni (0), Damasco (10), Manchisi (16), Calabretto (8), Menzione (0), Luisi (0), Simone (8), Gentile (2), Mirotti n.e., Di Mola (10), Coach: Verile