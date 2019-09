"Siamo una squadra indomabile" queste le parole di Antonio Liberatore, allenatore del Real Tigre, al termine della sfida contro il Real San Giacomo degli ex Pro Vasto Fruguglietti, Muratore e dell'allenatore giocatore Silvino Ottaviano, vinta per 3-1 grazie alla rete di Sputore, al 13° centro il 14 partite e ad una doppietta di Madonna, bellissimo il suo secondo gol, che sale a quota 19 in classifica marcatori. In classifica il distacco dal Borrello resta a +2.



Non è stata una partita semplice, i padroni di casa hanno risposto al vantaggio ospite e il primo tempo si è chiuso sul risultato di 1-1, l'ingresso in campo di Portellini ha poi cambiato la partita. A quattro giornate dal termine del campionato i gialloneri salgono a quota 62 punti e mantengono il comando. Nutrita la rappresentanza di tifosi che ha seguito la squadra della presidentessa Simonetta Baiocco a Scerni.

La partita. Il Real Tigre scende in campo con la formazione tipo, rispetto all'ultima sfida contro l'Orsogna rientra Di Foglio al posto di Mastrangioli che va in panchina. Parte bene il Real San Giacomo al 5' con Sabatini che ci riprova all'8' su calcio di punizione che si infrange contro la barriera. All'11' ospiti in vantaggio con Sputore che servito da Sottile in area di rigore lascia partire un diagonale che trafigge Mancini. Al 14' gialloneri vicini al raddoppio, Madonna al limite dell'area toglie palla al portiere avversario che è fuori dai pali, passa centralmente all'accorrente Sputore che calcia, ma la sfera finisce fuori, al 17' la conclusione di Spadaccini è parata da Mancini. La partita sembra in discesa, ma al 19' Smerilli sbaglia un rinvio e serve Shib che non ha problemi a pareggiare. Al 43' padroni di casa pericolosi con un colpo di testa di Di Silvio, al 45' la punizione battuta da Sputore è centrale.

Nella ripresa entra Portellini per Ferrazzo e la partita cambia, un Real Tigre fino a quel momento un po' troppo arretrato e in sofferenza, riesce anche grazie al suo apporto a ottenere molte punizioni con le quali si avvicina con maggiore frequenza all'area avversaria. Al 46' gialloneri di nuovo in vantaggio, Vetta butta in mezzo all'area su punizione, conquistata da Portellini, arriva Madonna che da opportunista insacca il 2-1, al 55' Sputore batte un altro calcio piazzato ma la palla finisce di poco a lato.



Al 62' è ancora Sputore il protagonista, l'attaccante colpisce in girata ma non centra lo specchio della porta. Al 63' arriva il terzo gol del Real Tigre, Madonna calcia dalla distanza, la sua è una parabola bellissima e imprendibile che si insacca sotto l'incrocio. Il San Giacomo prova ad accorciare al 70' con Oronesu, ma non ci riesce, al 72' Portellini crossa dal fondo arriva Madonna che manda fuori, all'83' Simone Carlucci salva sulla linea e all'84' un tentativo di Fruguglietti viene deviato in angolo dalla difesa ospite. Finisce 3-1 e con una partita in meno l'obiettivo è sempre più vicino. La prossima partita si giocherà il 7 aprile alle 16.00 contro il Real San Salvo, mentre il Borrello, che ha vinto 5-1 contro il Palmoli, scenderà in campo a Casalbordino.

Felicissimo a fine partita Antonio Liberatore: "Abbiamo vinto su un campo difficilissimo, in casa il Real San Giacomo aveva perso solo una volta, il gol subito ci ha complicato la vita, ma poi siamo stati in grado meritatamente di recuperare. Questa è stata una grandissima prestazione dei ragazzi, siamo una squadra indomabile, come i nostri tifosi che voglio ringraziare perchè ci seguono sempre in massa con grande affetto. Questo è un passo importante verso il nostro obiettivo, si avvicina il traguardo. Colgo l'occasione per augurare una buona Pasqua a tutti e ringraziare il centro recupero infortuni del dottor Franchella e la palestra Le Physique".

Soddisfatto anche Marco Manzi, difensore del Real Tigre: "Siamo partiti bene, poi in campo siamo stati costretti ad arretrare. L'ingresso di Portellini ha cambiato le cose, abbiamo tenuto più palla. E' una vittoria meritata, grazie anche al grandissimo gol di Luca Madonna e con una gara in meno l'obiettivo è sempre più alla nostra portata. Adesso penseremo alla partita contro il Real San Salvo".

Tabellino

Real San Giacomo-Real Tigre 1-3 (1-1)



Marcatori: 11' Sputore (Real Tigre), 19' Shib (Real San Giacomo), 46' Madonna (Real Tigre), 63' Madonna (Real Tigre)

Real San Giacomo: Mancini D., Muratore, Di Croce, Scafetta, Toscano, Fruguglietti, Di Biase (76' Giacomucci G.), Di Silvio, Shib (81' Ottaviano), Orunesu. A disposizione Sabatini, Di Virgilio, Giacomucci S., Di Fonzo, Mancini M. Allenatore Silvino Ottaviano

Real Tigre: Smerilli, Carlucci A., Sabatini, Vetta, Carlucci S., Ferrazzo (46' Portellini), Spadaccini, Sottile (78' Sanconcordio), Di Foglio, Madonna (73' Mastrangioli), Sputore. A disposizione Santini, Romilio, Lammanda, Menabuoni. Allenatore Antonio Liberatore

Arbitro: Stefano Altobelli di Pescara

Ammoniti: Di Silvio (Real San Giacomo), Sabatini (Real Tigre), Sottile (Real Tigre)