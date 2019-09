La MotoGp fa tappa a Jerez de la Frontera quando mancano due settimane esatte all'avvio della stagione 2013. La prima giornata di test, che si è svolta su pista bagnata, regala una gradita sorpresa ai tifosi di Andrea Iannone. Infatti il pilota vastese, in sella alla Ducati Energy T.I. Pramac Racing, ha fatto segnare il quarto tempo, mettendosi dietro tanti mostri sacri del motociclismo. Primo della classe è stato Jorge Lorenzo, che ha staccato di un secondo Pedrosa e Marquez, con Iannone ad un secondo e mezzo. Tanto entusiasmo al box del pilota numero 29, che sta lavorando sodo per trovare il giusto feeling con la nuova moto e recitare così un ruolo di protagonista nella stagione che sta per iniziare.

"La pioggia mattutina ci ha lasciato nei box fino a ora di pranzo - ha commentato a fine giornata Andrea Iannone- Assieme alla squadra ho colto l'occasione per discutere in generale l'impostazione del lavoro da intraprendere sulla moto moto. Una volta fuori dai box ho iniziato a prendere confidenza con la moto e capire le differenze che ci sono tra la MotoGp e la mia vecchia categoria, ho scoperto che queste gomme hanno molto grip dandomi la possibilità di riuscire a spingere fino a un buon livello. Sono abbastanza contento sopratutto perchè ho un ottimo feeling con la mia squadra". Iannone, già nella Moto2, si era dimostrato un ottimo pilota sul bagnato. Ora, con maggiori possibilità a disposizione, si candida a recitare ruoli importanti quando arriverà la pioggia.

Ma la crescita dovrà essere costante, per poter recitare un ruolo da "matricola terribile" in MotoGp. "Essendo il primo giorno di test - ha aggiunto Iannone- diciamo che per oggi tutto funziona. E, come prima volta sul bagnato con la nuova moto, posso ritenermi abbastanza soddisfatto. Vedremo da domani, confidando anche nella clemenza del tempo, perchè abbiamo bisogno di girare il più possibile sull'asciutto".