Le fiamme sono partite da un cortocircuito e hanno avvolto in breve tempo l'abitacolo. Il tempestivo intervento dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Vasto ha evitato che l'incendio di un furgone, parcheggiato a bordo strada nel quartiere San Paolo, creasse danni più seri. Le fiamme sono state spente prima che potessero attaccare il cassone posteriore del mezzo o danneggiare seriamente le altre autovetture.

Il veicolo era molto vecchio e di non rilevante valore economico. Già un paio di settimane fa, nella notte tra sabato e domenica, due autovetture, un'auto e un altro furgone, molto vecchie anch'esse, erano state oggetto delle mire dei piromani.

L'intervento dei Vigili del fuoco si è concluso in pochi minuti con il ripristino della situazione. Il mezzo sarà poi portato via per essere demolito.