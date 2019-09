I Vigili del Fuoco sono in lutto per la scomparsa di Donatella Gaspari, 34 anni, volontaria presso il nucleo operativo di Gissi e da pochi mesi nell'unità cinofila. Una giovane vita spezzata che ha portato tanto dolore nella sua famiglia, tra i suoi colleghi, tra tutti i suoi amici.

Il Comando Provinciale di Chieti ha inviato una nota alla famiglia di Donatella per esprimere il suo cordoglio. Il responsabile del distaccamento di Vasto Nicola Bozzelli e tutti i Vigili del Fuoco di Vasto e Gissi hanno voluto esprimere il profondo cordoglio per la giovane collega con cui hanno condiviso tante operazioni di servizio in questi anni.

Donatella solo pochi mesi fa aveva frequentato e superato il corso per entrare nell'unità cinofila dei Vigili del Fuoco, prima donna in provincia di Chieti. I funerali si svolgeranno a Gissi nel pomeriggio di domani, lunedì 25 marzo.

Cordoglio anche nello Sci Club Vasto Ski, di cui Donatella era membro del direttivo. "Oggi è una triste domenica. Purtroppo con il cuore spezzato dal dolore, dobbiamo comunicare che la nostra cara Donatella Gaspari, membro del direttivo dello Sci Club Vasto Ski Team ieri sera sabato 23 marzo è venuta a mancare all'affetto dei suoi cari e di tutti gli amici e soci che hanno avuto la fortuna di conoscerla.

Ragazza instancabile, piena di vita e gioia, sempre disponibile a collaborare ed a organizzare il programma dello sci club. A tutti i nuovi piccoli e grandi soci che non hanno avuto la possibilità di conoscerla, vi possiamo solo dire che era unica, insostituibile, e tutti noi la ringraziamo per la dedizione, l'impegno, la volontà e l'allegria con la quale ha collaborato in tutti questi anni con noi prima da socia e poi come membro del direttivo. Nulla sarà come prima senza di te, ci mancherai tantissimo. Il Presidente e tutto il Direttivo".

Sentite condoglianze alla famiglia Gaspari, ai Vigili del fuoco e allo Sci Club da parte della nostra redazione.