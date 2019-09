"Per avere la certezza della salvezza bisogna arrivare primi nei playout". Ettore Marcovecchio lo ripete da qualche settimana e le sue ragazze sembrano aver ben afferrato il concetto, visto che hanno iniziato nel miglior modo possibile la serie di partite per centrare la permanenza in serie C. Dopo la vittoria nella prima gara di playout contro il Termoli è arrivata una nuova vittoria nella trasferta dell'Aquila. Le vastesi hanno battuto il Torrione imponendosi per 3-1 (25-17/22-25/25-20/25-16).

Il match è sempre stato sotto controllo da parte di Mariani e compagne. Unica flessione nel secondo parziale, quando sono riemerse tutte le incertezze mostrate in tante occasioni e che tanti punti sono costati alle vastesi durante la regular season. Sono diminuiti sensibilimente gli errori in battuta e in ricezione, mentre nella fase di attacco le giovani pallavoliste vastesi hanno ancora da lavorare. "Era comunque inmportante mettere in cassaforte altri 3 punti - ha commentato Marcovecchio a fine gara". Con un occhio alla serie B2, per capire quante squadre abruzzesi retrocederanno alla fine del campionato (per poi calcolare le retrocessioni dalla C alla D), la BCC San Gabriele potrà affrontare la pausa per le festività pasquali con relativa tranquillità, visti i punti conquistati nelle prime due giornate.

Si tornerà in campo domenica 7 aprile, alla palestra del Centro Sportivo San Gabriele, dove arriverà il Vestina, altra formazione aquilana.