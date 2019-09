Sessione d’esami per l’avanzamento all’Aikido Dojo di Vasto. Gli allievi guidati da Simone Chierchini hanno sostenuto le prove presso il Centro Sportivo San Gabriele ottenendo i seguenti risultati:



Nikyu (2° Kyu): Luke Chierchini, Graziano Ucci

Sankyu (3° Kyu): Quintino Palucci

Il direttivo della società vastese ha rivolto le proprie felicitazioni agli allievi che hanno brillantemente superato l’esame, augurando “a tutti di continuare sulla via dell’apprendimento con rinnovato entusiasmo, interesse e modestia, in vista di traguardi personali e sportivi sempre più soddisfacenti.

Felicitazioni particolari a Luke (14 anni) e Graziano, che hanno ottenuto un doppio passaggio di grado in riconoscimento della loro totale dedizione allo studio della disciplina nel corso dello scorso anno di allenamento, che li ha visti partecipare con profitto a Seminari Interregionali e Nazionali svoltisi a Vasto, Termoli, Taranto, Osimo, Roma e Torino”.

“Ricordiamo che l'Aikido è una disciplina non competitiva –spiega il maestro Chierchini-, pertanto gli esami offrono l'unica possibilità di verifica del lavoro compiuto. In Aikido non si utilizzano cinture colorate, come era costume nelle discipline marziali tradizionali. L'allievo utilizza una cintura bianca per i gradi Kyu (da 6° a 1°, ove il 1° Kyu corrisponderebbe ad una cintura marrone nel Judo) e una cintura nera con hakama (la gonna-pantalone tipica dell'abbigliamento del samurai giapponese) per i gradi Dan. Va notato come nell'Aikido l'avanzamento nei gradi sia mediamente più lento in relazione ad altre arti marziali: per ottenere la cintura nera di primo livello (1° Dan), ad esempio, ci vuole un periodo minimo di allenamento costante di 4-5 anni. I gradi sono però certificati dalla casa madre dell'Aikido mondiale, L'Aikikai Foundation, che ha sede a Tokyo, in Giappone, e sono solitamente garanzia di competenza e qualità da parte di istruttori e praticanti.