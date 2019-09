Sei chilometri dalla Costa dei Trabocchi, dimensioni di un palazzo di 10 piani, oltre 14mila tonnellate di rifiuti prodotti nella prima fase, una nave lunga 320 metri a 10 km dalla costa, oltre 2 mln di tonnellate di sostanze immesse in atmosfera in 25 anni: sono i 'numeri astronomici' (desunti da documenti depositati da Medoilgas e da altri documenti ufficiali) di Ombrina Mare riferiti dal Wwf Abruzzo che torna a lanciare l'allarme sui rischi del 'mega-progetto petrolifero' per l'Adriatico.

"Avevamo chiesto un incontro urgente con il ministro, siamo stati ricevuti dai dirigenti che hanno confermato l'esistenza di procedure che noi riteniamo irresponsabili. Si sono fatti anche una risata a proposito delle due lettere sparite di cui si parla in Regione, dicendo che non era mai accaduta una cosa del genere. Nella pubblicazione del progetto sul sito web mancano poi alcuni atti importanti", afferma Gianluca Vacca, deputato pescarese del Movimento 5 Stelle. "Le responsabilità maggiori sono di Chiodi. Dovrebbe dimettersi immediatamente. All'incontro romano ha portato solo una letterina cercando di salvare la faccia, mentre la Regione aveva avuto tutto il tempo per bloccare la piattaforma e non lo ha fatto. Continueremo a fare pressione in Parlamento -conferma Vacca- e il 13 aprile saremo tutti a Pescara per la grande manifestazione contro Ombrina Mare. E' indecente il modo in cui in Abruzzo è stato gestito questo caso. Roba da farci vergognare".