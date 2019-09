E' stato necessario il trasporto immediato in elicottero per un giovane colpito nella tarda mattinata da un grave malore. Si sospetta si tratti di un ictus. I medici dell'ospedale San Pio da Pietrelcina hanno chiesto e ottenuto il trasferimento a Pescara.

Dal capoluogo adriatico si è levata in volo un'eliambulanza del 118, che è atterrata sul manto erboso dello stadio Davide Bucci di San Salvo. E' lì che il paziente era stato trasportato in ambulanza per consentire il successivo decollo in condizioni di sicurezza.