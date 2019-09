Mentre tutto il mondo cristiano salutava il nuovo Pontefice che celebrava il primo Angelus in Piazza San Pietro e mentre il mondo politico era in fibrillazione per l'elezione dei due Presidenti di Camera e Senato, in vista della formazione del nuovo governo, domenica scorsa a Roma si concretizzava un altro evento.



La Podistica San Salvo è riuscita a conquistare la nona posizione nella speciale classifica a squadre nella Maratona di Roma, ma risultato eccezionale è stato che la compagine sansalvese è stata preceduta da otto squadre romane. Vale a dire che i ragazzi del Presidente Michele Colamarino sono risultati il miglior gruppo podistico non solo abruzzese ma italiano, ad esclusione dei padroni di casa.



Infatti i quaranta atleti giunti al traguardo dei Fori Imperiali, all'ombra del Colosseo, hanno sbarazzato la concorrenza di altre squadre italiane (1341 le squadre classificate) più blasonate e storicamente più importanti di quella sansalvese. I complimenti vanno dal migliore della squadra Massimo Miri ( 2h 47') allo straniero del gruppo Ito Akiko, ma soprattutto agli otto atleti che hanno fatto l'esordio in Maratona proprio nella città eterna: Parente, Evangelista, Colonna, Tascone, Sambrotta, Di Cesare, Masciotta e D'Ippolito.



Da sottolineare che nella stessa giornata un altro atleta della Podistica San Salvo Sergio Vitangeli ha concluso egregiamente la sua prestazione nella Maratona di Barcellona. Prossimo appuntamento la Maratona e la Mezza Maratona dell'Adriatico in programma domenica prossima a Martinsicuro.